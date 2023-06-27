15 аэростатов поднимутся в небо над Нижним

27 июня на стадионе «Труд» пройдет общий старт и массовый полет аэростатов в рамках Международного Кубка по воздухоплавательному спорту.
Программа:
- 18:00 — открытие
- 18:30 — выступление кавер-группы «ДжонниДепп»
- 19:30 — начало заполнения оболочек шаров, подъем оболочек
- 19:30 — выступление DJ Kupper
- 20:00 — выступление группы «ДжонниДепп»
- 20:00 — общий взлет аэростатов
- 20:30 — выступление DJ Kupper
Вход свободный.
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Фото: фотобанк
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