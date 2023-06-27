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15 аэростатов поднимутся в небо над Нижним

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27 июня на стадионе «Труд» пройдет общий старт и массовый полет аэростатов в рамках Международного Кубка по воздухоплавательному спорту.

 

Программа:

  • 18:00 — открытие
  • 18:30 — выступление кавер-группы «ДжонниДепп»
  • 19:30 — начало заполнения оболочек шаров, подъем оболочек
  • 19:30 — выступление DJ Kupper
  • 20:00 — выступление группы «ДжонниДепп»
  • 20:00 — общий взлет аэростатов
  • 20:30 — выступление DJ Kupper

Вход свободный.



 

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Фото: фотобанк

 

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