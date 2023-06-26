В Нижнем запустили обратный отсчет до Фестиваля молодежи

На Большой Покровской открыли арт-объект с часами, которые отсчитывают время до фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль пройдет в 2024 году в Сочи.
Его участниками станут 20 тысяч молодых людей из разных сфер: медиа, НКО, бизнес, международное сотрудничество, культуру, науку, образование, спорт, волонтерство и общественную деятельность.
Впервые в истории участниками фестиваля станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет — представители детских организаций.
Завершится фестиваль региональной программой.
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Фото: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
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