В Нижнем запустили обратный отсчет до Фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль пройдет в 2024 году в Сочи.

Его участниками станут 20 тысяч молодых людей из разных сфер: медиа, НКО, бизнес, международное сотрудничество, культуру, науку, образование, спорт, волонтерство и общественную деятельность.

Впервые в истории участниками фестиваля станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет — представители детских организаций.

Завершится фестиваль региональной программой.







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Фото: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)