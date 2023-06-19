Какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

В понедельник, 19 июня, днем синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Воздух прогреется до +18 градусов. Вечером также будет пасмурно при температуре+17. Ночью пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 20 июня, утром ожидается небольшой дождь при температуре +12. Днем воздух прогреется до +16 градусов. В, К вечеру столбики термометров опустятся до +13, а ночью похолодает до +7.

В среду, 21 июня, целый день будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Утром термометры покажут +11, затем потеплеет до +19. К вечеру похолодает до +14. Ветер придет с северо-запада со скоростью 4 метра в секунду.

В четверг, 22 июня, утром воздух прогреется до +13, днем — до+21. Такая же погода ждет нижегородцев вечером. Ветер ослабнет до 3,5 метра в секунду.

В пятницу, 23 июня, утром термометры покажут +20, днем потеплеет до +24. Вечер будет таким же теплым, а ночью похолодает до +15 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость не изменится.







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Фото: фотобанк