Амфитеатр и игровая площадка: как изменилась Чкаловская пристань после благоустройства

Новое пространство на берегу Нижегородского водохранилища открылось после благоустройства. Теперь это современное пространство для встреч, отдыха и активностей.
На пристани появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.
Рядом стоят арт-объекты, отсылающие к самолетам, на которых летал Валерий Чкалов.
Сориентироваться по локациям поможет навигация.
Пристань и набережная Чкаловска благоустроены по концепции Института развития городской среды.
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Фото: ИРГСНО
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