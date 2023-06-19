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Амфитеатр и игровая площадка: как изменилась Чкаловская пристань после благоустройства

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Новое пространство на берегу Нижегородского водохранилища открылось после благоустройства. Теперь это современное пространство для встреч, отдыха и активностей.

 

На пристани появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.

Рядом стоят арт-объекты, отсылающие к самолетам, на которых летал Валерий Чкалов.

Сориентироваться по локациям поможет навигация.

Пристань и набережная Чкаловска благоустроены по концепции Института развития городской среды.


 

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Фото: ИРГСНО



 

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