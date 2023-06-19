Амфитеатр и игровая площадка: как изменилась Чкаловская пристань после благоустройства

На пристани появился футуристичный многофункциональный павильон с амфитеатром и видовой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры, игровая площадка, стилизованная под гибрид «Метеора» и самолета АНТ-25.

Рядом стоят арт-объекты, отсылающие к самолетам, на которых летал Валерий Чкалов.

Сориентироваться по локациям поможет навигация.

Пристань и набережная Чкаловска благоустроены по концепции Института развития городской среды.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО





