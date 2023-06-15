Нижегородка представила уникальные матры на ПМЭФ

Акцент в концепции сделан на сохранении исторического наследия. А главным символом стенда выбрана беляна — уникальное инженерное деревянное сооружение.

Следующий объект стенда — деревянные наличники. Они разработаны в коллаборации с Культурным центром «Лев и вишня».

Есть на стенде и современные изделия, которые переосмысливают НХП. Например, работы местной художницы Евгении Гольцевой — «Матры», новый формат Матрешек.





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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»