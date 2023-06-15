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Нижегородка представила уникальные матры на ПМЭФ

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На Петербургском международном экономическом форуме представлен стенд Нижегородской области. С помощью него посетители узнают о 12 проектах региона, достопримечательностях, НХП и событийной программе.

 

Акцент в концепции сделан на сохранении исторического наследия. А главным символом стенда выбрана беляна — уникальное инженерное деревянное сооружение.

Следующий объект стенда — деревянные наличники. Они разработаны в коллаборации с Культурным центром «Лев и вишня».

Есть на стенде и современные изделия, которые переосмысливают НХП. Например, работы местной художницы Евгении Гольцевой — «Матры», новый формат Матрешек.


 

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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»

 

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