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Ветмобиль приедет в Нижний

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Уже завтра, 15 июня, с 9:00 до 16:00 в городе будет работать ветмобиль.

 

Ранее участница полумарафона «Беги, герой» Карина Солдатова собрала рекордные 74 тысяч рублей в рамках акции «Ветмобиль спешит на помощь». Этой суммы хватило, чтобы оплатить осмотр животных в мобильном центре.

Подопечных центра помощи животным «Мурррмяус», приюта «Ешкин дом» и других питомцев осмотрят, проведут процедуры: поставят прививки, постригут.

Акция пройдет рядом с пунктом приема вторсырья «Экопункт» на улице Ашхабадская, 88. Кроме того, их создатели — крупнейшее предприятие Нижегородской области по сбору и переработке вторсырья «Исток» стали одними из партнеров проекта «Топ50». 

Напомним, уже 19 июня «НН.Собака.ru» проведет премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгороде — 2023» в Пакгаузах на Стрелке. 

 

 

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Фото: unsplash

 

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