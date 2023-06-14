Ветмобиль приедет в Нижний

Ранее участница полумарафона «Беги, герой» Карина Солдатова собрала рекордные 74 тысяч рублей в рамках акции «Ветмобиль спешит на помощь». Этой суммы хватило, чтобы оплатить осмотр животных в мобильном центре.

Подопечных центра помощи животным «Мурррмяус», приюта «Ешкин дом» и других питомцев осмотрят, проведут процедуры: поставят прививки, постригут.

Акция пройдет рядом с пунктом приема вторсырья «Экопункт» на улице Ашхабадская, 88. Кроме того, их создатели — крупнейшее предприятие Нижегородской области по сбору и переработке вторсырья «Исток» стали одними из партнеров проекта «Топ50».

Напомним, уже 19 июня «НН.Собака.ru» проведет премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгороде — 2023» в Пакгаузах на Стрелке.

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Фото: unsplash