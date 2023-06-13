18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Потепление до +26: какая погода придет в Нижний на этой неделе

Поделиться:

В Нижегородской области ожидается по-настоящему летняя погода. В регион придет потепление до +26 градусов.

 

Во вторник, 13 июня, целый день будет ясно, а столбики термометров днем поднимутся до отметки в +21. Ветер сменится на восточный с порывами до четырех метров в секунду.

В среду, 14 июня, ожидается солнечная погода до +24 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2,6 метра в секунду.

В четверг, 15 июня, будет облачно с прояснениями, но при это воздух прогреется до +26, к вечеру похолодает до +20. Направление ветра изменится на северное, а его порывы достигнут трех метров в секунду.

В пятницу, 16 июня, днем также ожидается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети ИРГСНО

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: