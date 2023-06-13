Потепление до +26: какая погода придет в Нижний на этой неделе

Во вторник, 13 июня, целый день будет ясно, а столбики термометров днем поднимутся до отметки в +21. Ветер сменится на восточный с порывами до четырех метров в секунду.

В среду, 14 июня, ожидается солнечная погода до +24 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2,6 метра в секунду.

В четверг, 15 июня, будет облачно с прояснениями, но при это воздух прогреется до +26, к вечеру похолодает до +20. Направление ветра изменится на северное, а его порывы достигнут трех метров в секунду.

В пятницу, 16 июня, днем также ожидается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети ИРГСНО