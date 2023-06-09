График работы автобусов на День России в Нижнем изменят

12 июня на площади Свободы с 22:00 ожидается накопление общественного транспорта для отправления пассажиров.

В направлении Сормовского и Московского районов будут отправляться автобусы маршрутов А-3, А-45, А-71, А-95, А-9. Кроме того, в направлении Автозаводского и Ленинского районов – А-40, А-64, А-68, А-58, А20; а в направлении Приокского и Советского районов – А-1, А-41, А-61, А-62, А-45.

Также с площади Свободы по нагорной части будут отправляться троллейбусы №№9, 13 и 17. С площади Горького будет отправляться троллейбус №31.

Кроме того, 12 июня с 22:00 и до окончания работы метро поезда будут курсировать с интервалом пять минут.







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Фото: unsplash