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Общество

График работы автобусов на День России в Нижнем изменят

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Работа общественного транспорта в центре Нижнего будет продлена после праздничных мероприятий в День России.

 

12 июня на площади Свободы с 22:00 ожидается накопление общественного транспорта для отправления пассажиров.

В направлении Сормовского и Московского районов будут отправляться автобусы маршрутов А-3, А-45, А-71, А-95, А-9. Кроме того, в направлении Автозаводского и Ленинского районов – А-40, А-64, А-68, А-58, А20; а в направлении Приокского и Советского районов – А-1, А-41, А-61, А-62, А-45.

Также с площади Свободы по нагорной части будут отправляться троллейбусы №№9, 13 и 17. С площади Горького будет отправляться троллейбус №31.

Кроме того, 12 июня с 22:00 и до окончания работы метро поезда будут курсировать с интервалом пять минут.



 

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Фото: unsplash

 

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