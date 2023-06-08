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Программа Дня России в Нижнем

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В День России, на Большой Покровской и площади Минина пройдет масштабная праздничная программа.

 

Главной площадкой праздника станет площадь Минина и Пожарского. Концертная программа здесь стартует в 12:00.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 здесь будет работать «Ярмарка национальных культур». В этномаркете можно купить изделия мастеров народных художественных промыслов.

В это же время можно будет посетить гастрофестиваль.А еще здесь пройдет пмасштабная граффити-акция: художники и участники этнофестиваля создадут пять арт-объектов, на которых отобразят национальные орнаменты и исторические места.

Празднование развернется и на главной улице города. Мероприятия на Большой Покровской стартуют в 13:00.



 

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Фото: соцсети Нижний 800

 

 

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