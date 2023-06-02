Какое лето ждет нижегородцев

Лето в Нижегородской области будет соответствовать климатическим нормам. По словам синоптиков, в июне в городе ожидается +18 градусов и 60-88 мм осадков.

Июль станет самым жарким и дождливым месяцем лета со средней температурой +20 градусов и осадками до 65–90 мм. В августе погода будет также соответствовать климатическим нормам. Температура составит +18 градусов.

Отмечается, что вода в Волге уже прогрелась до +20.







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Фото: ИРГСНО