Какое лето ждет нижегородцев

Началом лета принято считать период, когда температура поднимается выше +15 и сохраняется в этих положительных значениях. В этом году лето наступило на 10 дней раньше — 21 мая.
Лето в Нижегородской области будет соответствовать климатическим нормам. По словам синоптиков, в июне в городе ожидается +18 градусов и 60-88 мм осадков.
Июль станет самым жарким и дождливым месяцем лета со средней температурой +20 градусов и осадками до 65–90 мм. В августе погода будет также соответствовать климатическим нормам. Температура составит +18 градусов.
Отмечается, что вода в Волге уже прогрелась до +20.
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Фото: ИРГСНО
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