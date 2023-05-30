Какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Так, во вторник, 30 мая, утром синоптики прогнозируют до +15 градусов и малооблачно, к обеду — +21, а затем небо затянет тучами и столбики термометров опустятся до отметки в +13. Юго-восточный ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью в 1,9 метра в секунду.

В среду, 31 мая, в последний день весны небо утром будет пасмурным, а воздух прогреется до +18, в дневные часы будет облачно с прояснениями и до +19, к ночи — до +9. В течение суток ветер будет меняться с северо-западного на западный, а затем — на юго-западный. Скорость его порывов составит 4,1 метра в секунду.

В четверг, 1 июня, в первый день этого лета с утра будет малооблачно. Воздух прогреется до +22, а к вечеру столбики термометров опустятся до +16.

В пятницу, 2 июня, целый день будет облачно с прояснениями. Утром — +22, к полудню — +25, к вечеру — +19. К ночи ветер сменится на западный и будет дуть со скоростью 1,7 метра в секунду.







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Фото: ИРГСНО