Большинство нижегородок ругаются со своими партнерами раз в неделю

Самыми популярными причинами для ссор стали домашний быт, ревность и излишний контроль.

Чаще всего первыми идут на примирение мужчины – так ответили больше половины опрошенных нижегородцев (51%). Еще 14% опрошенных жителей Нижнего Новгорода идут на мировую одновременно со своими партнерами.

Нижегородцы и нижегородки по-разному ведут себя после ссоры. 24% женщин закрываются и уходят в себя, а 37% мужчин же наоборот стараются идти на контакт.

Каждый третий нижегородец (33%) готов подарить самые дорогие подарки своей возлюбленной, когда чувствует себя виноватым, при этом 24% мужчин и вовсе готовы потратить на это всю зарплату.





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Фото: unsplash