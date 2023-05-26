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Парк «Швейцария» переходит на летний режим работы

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С 1 июня парк «Швейцария» в Нижнем переходит на летний режим работы — парк будет открыт на час дольше.

 

Вход в парк будет открыт с 5:00 до 23:00, при этом гулять здесь можно будет до полуночи. Кроме того, начнут работать по расписанию площадки для тенниса, баскетбола, волейбола и мини-футбола.

Бесплатно позаниматься на них можно будет 5:00 до 10:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 часов в будни, а также с 5:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00 в выходные.



 

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Фото: Никита Духник

 

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