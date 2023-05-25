В Нижнем пройдет этап Кубка мира по выездке

В соревнованиях примут участие более 100 спортивных пар из со всей России и республики Беларусь.

11 июня в финальный день турнира пройдет ежегодный семейный фестиваль «На коне!». Традиционно в рамках фестиваля проводятся творческие мастер-классы, анимация для детей и катания на лошадях для всех желающих.

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Фото: Софья Анищева, двукратная обладательница Кубка Губернатора 22 и 23 годов