В Нижнем пройдет этап Кубка мира по выездке

С 7 по 11 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» пройдет этап Кубка мира по выездке и Командный чемпионат России.
В соревнованиях примут участие более 100 спортивных пар из со всей России и республики Беларусь.
11 июня в финальный день турнира пройдет ежегодный семейный фестиваль «На коне!». Традиционно в рамках фестиваля проводятся творческие мастер-классы, анимация для детей и катания на лошадях для всех желающих.
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Фото: Софья Анищева, двукратная обладательница Кубка Губернатора 22 и 23 годов
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