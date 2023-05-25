Каждый второй нижегородец не хочет ехать на дачу

Так, большинство жителей города признались (65%), что не готовы ездить на дачу со своими родственниками. Из них лишь 15% готовы сделать исключение в критической ситуации.

Основной причиной такого нежелания ехать на дачу с родными — сильное различие в типе отдыха, который представляют себе разные поколения (63%).

Для комфортного отдыха за городом нижегородцам необходима новая садовая мебель (24%), современная бытовая техника (24%) и технологичный садовый инвентарь (17%). Чтобы усиленно не заниматься растениями горожане предпочитают покупать систему полива (15%), а создать в саду приятную атмосферу им помогут садовые светильники (11%).

Только в этом году каждый третий нижегородец (30%) уже потратил на покупки для дачи от 20 000 до 50 000 рублей.







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Фото: unsplash