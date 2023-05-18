В Terrapia проведут благотворительную распродажу

В это воскресенье, 21 мая, в TERRAPIA пройдет благотворительная ресторанная распродажа. Все средства отправят на поддержку животных в котопесокафе «Мурррчим» и приют для животных «Угол».
Команда проекта подготовила керамическую посуду, предметы ресторанного интерьера и декора. За каждую покупку гость получит бокал игристого, чашку кофе или стакан домашнего лимонада.
Кроме того, можно принести корм, пеленки или игрушки — их также передадут в указанные приюты после мероприятия.
Прийти можно 21 мая с 13:00 до 16:00.
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Фото: unsplash
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