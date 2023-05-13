Известные нижегородки поучаствуют в «Beauty-бег»

Известные нижегородки пробегут дистанцию в три километра. А еще организуют собственные акции на платформе «800 добрых дел».

К примеру, уже можно помочь фонду «Планета кошек» собрать средства на вакцины и чипы. Также поучаствовать в акции и помочь малоимущим нижегородцам, которые имеют животных, но которым тяжело оплачивать осмотр у ветеринаров. А еще можно собрать средства для фонда «Сострадание НН» и помочь купить тренажер-райдер для детей с ДТП.

Все средства, собранные с помощью акций девушек, будут направлены для решения задач фонд-партнеров платформы «800 добрых дел».









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Фото: архив пресс-служб