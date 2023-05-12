Цифра дня: каждый третий нижегородец хочет переехать на дачу навсегда

Большинство жителей (61%) имеют в собственности дачу. Больше половины нижегородцев (54%) хотели бы круглогодично проживать на дачном участке. Из них 30% только задумываются о переезде из города в деревню.

Кроме того, для 30% нижегородцев дача — возможность побыть в одиночеств вдали от городской суеты. А 28% проводят много времени вместе с друзьями и родными.

Такое восприятие загородного имущества заставляет нижегородцев переживать за его сохранность. Поэтому самыми большими страхами стали внезапный пожар в доме (61%), кража садовой техники (22%), появление поблизости шумных компаний (20%). В пятерку самых частых опасений нижегородцев, вошли разрушение труб из-за замерзшей воды (15%) и заселение неадекватных соседей (15%).

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Фото: unsplash