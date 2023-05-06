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Машину с Захаром Прилепиным взорвали под Нижним: что произошло

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Сегодня, 6 мая, автомобиль Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, взорвали. Писатель жив, но получил ранения, водитель скончался на месте. Об этом сообщает ТАСС.

 

Взрыв был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. При этом часть деталей автомобиля разбросало в разные стороны. На месте взрыва образовалась большая воронка.

При покушении на Прилепина погиб 27-летний Александр Шубин.

 

источник — telegram-канал Baza

По данным Telegram-канала Baza, в Нижегородской области был введен план «перехват». Подозреваемый в причастности к покушению был задержан по горячим следам. Следственный комитет России назвал имя подозреваемого — это Александр Пермяков.

 

После покушения в Нижегородской области Прилепина вертолетом доставили в больницу имени Семашко. Операция прошла успешно, сейчас он введен в медикаментозный сон. 

Нижегородские врачи находятся в контакте с федеральными коллегами. Проведены необходимые оперативные вмешательства и диагностика.

 

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Фото: телеграм-каналы, соцсети


 

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