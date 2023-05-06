Машину с Захаром Прилепиным взорвали под Нижним: что произошло

Сегодня, 6 мая, автомобиль Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, взорвали. Писатель жив, но получил ранения, водитель скончался на месте. Об этом сообщает ТАСС.
Взрыв был такой силы, что машину подбросило вверх и перевернуло. При этом часть деталей автомобиля разбросало в разные стороны. На месте взрыва образовалась большая воронка.
При покушении на Прилепина погиб 27-летний Александр Шубин.
источник — telegram-канал Baza
По данным Telegram-канала Baza, в Нижегородской области был введен план «перехват». Подозреваемый в причастности к покушению был задержан по горячим следам. Следственный комитет России назвал имя подозреваемого — это Александр Пермяков.
После покушения в Нижегородской области Прилепина вертолетом доставили в больницу имени Семашко. Операция прошла успешно, сейчас он введен в медикаментозный сон.
Нижегородские врачи находятся в контакте с федеральными коллегами. Проведены необходимые оперативные вмешательства и диагностика.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: телеграм-каналы, соцсети
Комментарии (0)