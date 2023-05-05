Полутеневое лунное затмение увидят нижегородцы

В Нижегородской области можно будет увидеть явление практически из любого места, где Луна в данный момент находится над горизонтом.

Затмение продлится с 18:14 до 22:31. В этот период Луна пройдет через полутень Земли. Затмение будет достаточно глубоким, но очень слабым, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени.

По словам специалистов, это достаточно редкий случай.





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Фото: unsplash