Полутеневое лунное затмение увидят нижегородцы

Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать нижегородцы сегодня, 5 мая. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
В Нижегородской области можно будет увидеть явление практически из любого места, где Луна в данный момент находится над горизонтом.
Затмение продлится с 18:14 до 22:31. В этот период Луна пройдет через полутень Земли. Затмение будет достаточно глубоким, но очень слабым, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени.
По словам специалистов, это достаточно редкий случай.
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Фото: unsplash
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