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Полутеневое лунное затмение увидят нижегородцы

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Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать нижегородцы сегодня, 5 мая. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

 

В Нижегородской области можно будет увидеть явление практически из любого места, где Луна в данный момент находится над горизонтом.

Затмение продлится с 18:14 до 22:31. В этот период Луна пройдет через полутень Земли. Затмение будет достаточно глубоким, но очень слабым, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени.

По словам специалистов, это достаточно редкий случай.


 

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Фото: unsplash

 

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