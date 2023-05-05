18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нейросеть создала элементы айдентики ЦИПР-2023

Поделиться:

Искусственный интеллект за несколько минут сгенерировал уникальную графику с градиентом для digital-носителей ЦИПР-2023.

 

В этом году отдельные элементы айдентики конференции ЦИПР создала нейросеть. В основе — контраст строгого визуального характера и ярких акцентов.

Искусственный интеллект сгенерировал графику в градиенте фирменного зеленого цвета и оттенка года — малиново-красный Viva Magenta.

«К помощи нейросети прибегают известные художники и дизайнеры, создавая ни на что не похожие образы. Мы решили опробовать искусственный интеллект в процессе создания графики и убедились в том, что с ее помощью получается действительно уникальный контент», — отметила основатель конференции Ольга Пивень.

В этом году к искусственному интеллекту обратились также при создании обложки электронного издания ЦИПР. Футуристический образ вдохновлен достижениями человечества в науке и технологиях.

Выбрать обложку смогут все желающие, приняв участие в голосовании до 25 мая в социальных сетях конференции. Электронное издание с обложкой, набравшей большинство голосов, появится 31 мая на сайте ЦИПР.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: