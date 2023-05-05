Нейросеть создала элементы айдентики ЦИПР-2023

В этом году отдельные элементы айдентики конференции ЦИПР создала нейросеть. В основе — контраст строгого визуального характера и ярких акцентов.

Искусственный интеллект сгенерировал графику в градиенте фирменного зеленого цвета и оттенка года — малиново-красный Viva Magenta.

«К помощи нейросети прибегают известные художники и дизайнеры, создавая ни на что не похожие образы. Мы решили опробовать искусственный интеллект в процессе создания графики и убедились в том, что с ее помощью получается действительно уникальный контент», — отметила основатель конференции Ольга Пивень.

В этом году к искусственному интеллекту обратились также при создании обложки электронного издания ЦИПР. Футуристический образ вдохновлен достижениями человечества в науке и технологиях.

Выбрать обложку смогут все желающие, приняв участие в голосовании до 25 мая в социальных сетях конференции. Электронное издание с обложкой, набравшей большинство голосов, появится 31 мая на сайте ЦИПР.







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Фото: архив организаторов