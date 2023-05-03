Парад Молодежной Хоккейной Лиги пройдет в Нижнем

Хоккеисты и тренеры «Чайки» проследуют от дворца спорта имени Виктора Коноваленко в центр города. Маршрут пройдет вдоль музея истории «ГАЗа», Нижегородской ярмарки, кремля и других знаковых мест города.

Кульминацией программы станут шествие по Большой Покровской. Завершит мероприятие автограф-сессия.

Ориентировочное начало на Театральной площади — в 13:30.







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