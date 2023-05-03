Площадка для съемки панорамных видео появилась на Нижне-Волжской набережной

Принцип работы площадки:

можно выбрать музыкальное сопровождение

после сигнала вокруг людей начинает вращаться камера, снимая их движения

специальная программа монтирует отснятые кадры и через 2–3 минуты уже можно получить готовое видео

Аттракцион еще не работает: на месте продолжаются пуско-наладочные работы.







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Фото: Никита Духник