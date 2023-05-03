Умер актер нижегородского театра драмы Георгий Демуров

В возрасте 82 лет умер народный артист России Георгий Демуров. 58 лет своей жизни он отдал нижегородскому театру драмы имени Горького, сыграв на сцене более 150 ролей.
Георгий Сергеевич родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. В 1966 года окончил Горьковское театральное училище. В нижегородском драмтеатре работал с 1965 года и до последнего дня.
С 2004 по 2012 год был художественным руководителем театра.
Гражданская панихида пройдет 3 мая с 12:00 до 13:00 в зале театра (улица Большая Покровская, 13).
Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Георгия Демурова.
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Фото: архив пресс-служб
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