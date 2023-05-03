Умер актер нижегородского театра драмы Георгий Демуров

Георгий Сергеевич родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. В 1966 года окончил Горьковское театральное училище. В нижегородском драмтеатре работал с 1965 года и до последнего дня.

С 2004 по 2012 год был художественным руководителем театра.

Гражданская панихида пройдет 3 мая с 12:00 до 13:00 в зале театра (улица Большая Покровская, 13).

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Георгия Демурова.

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Фото: архив пресс-служб