Сколько пляжей откроется этим летом в Нижнем

В Автозаводском районе будут работать две пляжные зоны на Оке около улицы Фучика и три пляжа на озере в парке имени 777-летия Нижнего, на территории Автозаводского парка — на озерах Парковое 1 и Парковое 2.

В Канавинском районе будут работать четыре пляжа — на Мещерском озере, на озере Больничное у больницы № 39, на озере Сортировочное на улице Архангельской и в «Березовой роще».

Два пляжа откроют в Ленинском районе — на озере Силикатное и зона отдыха на реке Ока в затоне имени 25 лет Октября.

В Приокском районе будет действовать пляж на первом озере Щелоковского хутора, а в Нижегородском — пляж на набережной Гребного канала.

В Советском районе заработают пляж на третьем озере Щелоковского хутора и зона отдыха на втором озере.

В Сормовском районе будет сразу четыре муниципальных пляжа — это зоны на озере Пестичное, Лунское и Светлоярское.

Пока идет подготовка к пляжному сезону.





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Фото: unsplash