Сколько пляжей откроется этим летом в Нижнем

15 муниципальных пляжей будут работать в Нижнем этим летом. Также будут действовать пять зон отдыха.
В Автозаводском районе будут работать две пляжные зоны на Оке около улицы Фучика и три пляжа на озере в парке имени 777-летия Нижнего, на территории Автозаводского парка — на озерах Парковое 1 и Парковое 2.
В Канавинском районе будут работать четыре пляжа — на Мещерском озере, на озере Больничное у больницы № 39, на озере Сортировочное на улице Архангельской и в «Березовой роще».
Два пляжа откроют в Ленинском районе — на озере Силикатное и зона отдыха на реке Ока в затоне имени 25 лет Октября.
В Приокском районе будет действовать пляж на первом озере Щелоковского хутора, а в Нижегородском — пляж на набережной Гребного канала.
В Советском районе заработают пляж на третьем озере Щелоковского хутора и зона отдыха на втором озере.
В Сормовском районе будет сразу четыре муниципальных пляжа — это зоны на озере Пестичное, Лунское и Светлоярское.
Пока идет подготовка к пляжному сезону.
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Фото: unsplash
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