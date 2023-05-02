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Пасмурно и дождливо: какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

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Наступившая рабочая неделя в Нижегородской области будет пасмурной и дождливой. Только один день выдастся теплым и солнечным.

 

Во вторник, 2 мая, целый день будет пасмурно. Днем воздух прогреется только до +13, к вечеру похолодает до +9. Ветер к ночи сменится на юго-западный с порывами до двух метров в секунду.

В среду, 3 мая, утром будет солнечно и ясно, утром воздух прогреется до +16, а к обеду до +19 градусов. К вечеру до столбики термометров снизятся до отметки в +11. Ветер сменится на южный со скоростью до 3,8 метра в секунду.

В четверг, 4 мая, снова будет пасмурно, и воздух к полудню прогреется не выше +13 градусов, а к ночи похолодает до +9. Порывы ветра достигнут 4,8 метра в секунду.

В пятницу, 5 мая, прогнозируется небольшой дождь в течение всего дня. Температура воздуха будет такой же, как и накануне. Ветер сменится на западный с порывами 2,8 метра в секунду.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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