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Открытие второй очереди сквера Свердлова

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Уже сегодня, 1 мая, в нижегородском сквере имени Свердлова пройдут праздничные мероприятия в честь открытия второй очереди.

 

Сейчас в сквере появилась детская площадка, арт-объект в виде металлического ковра, уличные тренажеры, шахматный стол, велопарковка, а также новые деревья и кустарники.

Открытие второй очереди пройдет 1 мая. Праздничная программа стартует в 11:30 с экскурсии по обновленному пространству.

С 13:00 до 22:00 в сквере будут выступать диджеи Suhanov, Володя Борисов, DJ Vaneela и Rimma Fogel, пройдут мастер-классы по скетчингу и коллажам.

Гости праздника смогут поиграть в теннис и бадминтон, заняться йогой, сделать стрижки и укладки у стилистов. Кульминацией праздника станет выступление диджейского дуэта, резидентов бара «Стрелка» Димы Кармановского и Даши Яструбицкой.

Вход свободный.

 

 

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Фото: Нижний 800

 

 

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