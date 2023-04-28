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Какая погода придет в Нижний на выходных

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В предстоящий уикенд в столице Приволжья будет облачная с прояснениями погода, а также город накроют ливни. Воздух прогреется до +11 градусов.

 

В субботу, 29 апреля, утром будет солнечно с прояснениями, однако к обеду пойдет дождь, а столбики термометров опустятся до отметки +12 градусов. При этом ветер сменится с юго-восточного на северо-западный с порывами до 4,4 метра в секунду.

В воскресенье, 30 апреля, будет пасмурно и дождливо. Днем воздух прогреется до +15, а к ночи обещают ливень. Ветер сменится на северо-восточный и будет дуть со скоростью в 4,5 метра в секунду.

В понедельник, 1 мая, днем столбики термометров покажут +11, а к вечеру — +9 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами в 3,9 метра в секунду.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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