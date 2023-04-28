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Почему нижегородцы боятся потерять работу: публикуем результаты исследования

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Аналитики группы «Ренессанс страхование» выяснили, почему у нижегородцев увеличился страх потерять работу из-за болезни.

 

Больше половины горожан боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем (61%). Из них, каждый второй (44%) признался, что этот страх усилился с начала 2023 года, а 17% — испытывают по этому поводу перманентный стресс.

Сократить количество страхов и опасений, по мнению жителей, поможет наличие ДМС с полным покрытием. Каждого пятого респондента (20%) успокоила бы обязательная компенсация полного курса лечения, в случае болезни. Каждого шестого (18%) порадовала бы возможность перехода на другую должность, которую он сможет выполнять.

Кроме того, болезнями, которые могут подорвать здоровье, нижегородцы считают перманентные боли в спине и пояснице (45%), болезни сердца и сосудов (39%) и психические заболевания (38%).


 

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Фото: unsplash

 

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