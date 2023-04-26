В Приокском районе можно бесплатно вакцинировать домашних животных

График бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства:

26 апреля с 15:00 до 18:00 – поселок Луч

27 апреля с 16:00 до 18:00 – деревня Ближнеконстантиново (у церкви на улице Борисова, 19)

27 апреля с 16:00 до 18:00 – деревня Ближнеконстантиново, улица Полевая, 10

В Приокском районе бесплатную вакцинацию домашних животных проводят ежегодно в весенний период, особое внимание уделяется животным частного сектора.







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Фото: unsplash