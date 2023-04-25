Дожди и потепление до +21: какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Во вторник, 25 апреля, с утра будет солнечно и до +19, в обед ветер сменится на юго-восточный, небо затянут тучи и пойдет дождь. Столбики термометров к вечеру опустятся до +12.

В среду, 26 апреля, дождь продолжится. В утренние часы воздух прогреется только до +11, а к вечеру похолодает до +10. Ветер сменится на юго-западный с порывами до 2,7 метра в секунду.

В четверг, 27 апреля, утром будет пасмурно и до +14 градусов, днем воздух прогреется до +20, а к вечеру температура опуститься до +11. К ночи ветер сменится на южный с порывами до трех метров в секунду.

В пятницу, 28 апреля, утром столбики термометров покажут +17, днем до +21, а к ночи +14. Дождя не ожидается, а ветер ближе к выходным сменится на северо-западный. Его скорость составит 3,1 метра в секунду.







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Фото: ИРГСНО