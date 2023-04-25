Северное сияние над Нижним

Солнце по-прежнему находится в фазе высокой активности. Так, вероятность повторного появления северного сияния довольно высокая.

Пару дней назад на Солнце была зафиксирована сильная рентгеновская вспышка, которая произвела корональный выброс массы в сторону Земли. Эта масса должна была прийти к нам в середине текущей недели, и северное сияние ожидалось позже, чем оно появилось.







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Фото: NN_Aero