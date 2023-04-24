Отопительный сезон в Нижнем завершится уже 24 апреля

На этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры до +20 градусов, а также стабильно плюсовую температуру в ночные часы.

«За короткий межотопительный период нужно выполнить большие ремонтные программы. Работы предстоит много, и нынешняя теплая весна дала ресурсникам нескольких дополнительных дней для активной подготовки к следующей зиме», — сообщил мэр города Юрий Шалабаев.







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Фото: unsplash