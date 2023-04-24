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Названы 100 нижегородских креативных лидеров

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В Нижнем завершен федеральный форум «День креативного лидерства» и Федерация креативных индустрий. Опубликованы результаты двух масштабных проектов-исследований.

 

В лонг-листе исследования «100 креативных лидеров Нижегородской области» было 500 кандидатов. Выборка для анализа формировалась на основании ответов 150 отраслевых экспертов.

На заключительном этапе оценила кандидатов экспертная комиссия.

Финальный список можно найти здесь.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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