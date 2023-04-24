Названы 100 нижегородских креативных лидеров

В лонг-листе исследования «100 креативных лидеров Нижегородской области» было 500 кандидатов. Выборка для анализа формировалась на основании ответов 150 отраслевых экспертов.

На заключительном этапе оценила кандидатов экспертная комиссия.

Финальный список можно найти здесь.







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Фото: ИРГСНО