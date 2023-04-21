18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

⁩1 мая в Нижнем откроют парковый сезон

Поделиться:

В городские парки возвращаются музыкальные и спортивные фестивали, ярмарки, концерты и другие активности.

 

А еще в начале мая запустят муниципальные фонтаны. Сейчас они проходят расконсервацию: с них снимают деревянные укрывающие настилы, проводят пусконаладочные работы и устанавливают необходимое оборудование.

По традиции старт сезону фонтанов даст фонтан на площади Минина, который будет запущен первым, 28 апреля.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: