⁩1 мая в Нижнем откроют парковый сезон

В городские парки возвращаются музыкальные и спортивные фестивали, ярмарки, концерты и другие активности.
А еще в начале мая запустят муниципальные фонтаны. Сейчас они проходят расконсервацию: с них снимают деревянные укрывающие настилы, проводят пусконаладочные работы и устанавливают необходимое оборудование.
По традиции старт сезону фонтанов даст фонтан на площади Минина, который будет запущен первым, 28 апреля.
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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
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