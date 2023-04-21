⁩1 мая в Нижнем откроют парковый сезон

А еще в начале мая запустят муниципальные фонтаны. Сейчас они проходят расконсервацию: с них снимают деревянные укрывающие настилы, проводят пусконаладочные работы и устанавливают необходимое оборудование.

По традиции старт сезону фонтанов даст фонтан на площади Минина, который будет запущен первым, 28 апреля.





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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева