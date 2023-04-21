Каждая десятая жительница Нижнего готова выйти замуж через полгода отношений

Так, большинство нижегородок в отношениях ждут предложения руки и сердца от своего партнера (68%), и только 15% мужчин планируют свадьбу в ближайшее время.

У нижегородцев схожие представления о том, сколько следует встречаться до свадьбы. 53% женщин и 45% мужчин готовы обручиться спустя год отношений.

Кроме того, более трети жительниц в отношениях переживают, что им не делают предложение (38%). Об этом знают и мужчины: 46% опрошенных регулярно слышат от своей партнерши претензии, что он не зовет ее замуж. 21% из них признались, что испытывают волнения на этот счет.

15% нижегородцев, состоящих в отношениях, планируют в ближайшее время сделать предложение. Но большинство перспективу брака пока что не рассматривают (65%). А 20% опрошенных считают, что в браке нет необходимости.







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Фото: unsplash