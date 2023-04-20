18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

День креативного лидерства пройдет в Нижнем

Поделиться:

21 апреля в Академии Маяк встретятся представители креативных индустрий, эксперты, предприниматели и специалисты, реализующие творческие проекты.

 

В программе:

  • презентация событийной программы Нижегородской области на 2023 год от Олега Берковича
  • толк-шоу «Креативное лидерство»
  • сессии, лекции и мастер-классы от лидеров сообщества
  • шоу-презентация проектов-исследований «100 креативных лидеров Нижегородской области» и WONDERUSSIA

Вход свободный по регистрации.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: