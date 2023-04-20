День креативного лидерства пройдет в Нижнем

В программе:

презентация событийной программы Нижегородской области на 2023 год от Олега Берковича

толк-шоу «Креативное лидерство»

сессии, лекции и мастер-классы от лидеров сообщества

шоу-презентация проектов-исследований «100 креативных лидеров Нижегородской области» и WONDERUSSIA

Вход свободный по регистрации.





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