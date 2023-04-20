День креативного лидерства пройдет в Нижнем

21 апреля в Академии Маяк встретятся представители креативных индустрий, эксперты, предприниматели и специалисты, реализующие творческие проекты.
В программе:
- презентация событийной программы Нижегородской области на 2023 год от Олега Берковича
- толк-шоу «Креативное лидерство»
- сессии, лекции и мастер-классы от лидеров сообщества
- шоу-презентация проектов-исследований «100 креативных лидеров Нижегородской области» и WONDERUSSIA
Вход свободный по регистрации.
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