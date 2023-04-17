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Проект нижегородского планетария выиграл благотворительный конкурс

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Нижегородский планетарий имени Гречко выиграл конкурс «Музей 4.0».

 

Музей презентовал проект «Космическое погружение», который включает серию ближайших мероприятий. В школах в мобильном планетарии покажут полнокупольный контент. Также представят экспонаты из музея, организуют лекции и мастер-классы. Программа разработана специально для детей.

Представитель Нижегородского государственного университета имени Лобачевского также выиграл конкурс с проектом «Диктатура металла: трогательная история». Он получил грант в категории «Технологии и инструменты».


 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

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