Проект нижегородского планетария выиграл благотворительный конкурс

Нижегородский планетарий имени Гречко выиграл конкурс «Музей 4.0».
Музей презентовал проект «Космическое погружение», который включает серию ближайших мероприятий. В школах в мобильном планетарии покажут полнокупольный контент. Также представят экспонаты из музея, организуют лекции и мастер-классы. Программа разработана специально для детей.
Представитель Нижегородского государственного университета имени Лобачевского также выиграл конкурс с проектом «Диктатура металла: трогательная история». Он получил грант в категории «Технологии и инструменты».
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Фото: архив пресс-служб
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