Тепло и солнечно: публикуем прогноз погоды в Нижнем на выходные

В субботу, 15 апреля, утром столбики термометров покажут до +5 градусов, днем и вечером — до +9. Направление ветра ожидается северо-восточное, а его порывы достигнут четырех метров в секунду. Световой день продлится 14 часов 10 минут.

В воскресенье, 16 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и вечером температура воздуха поднимется до +12 градусов. Направление ветра целый день будет северо-западным.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО