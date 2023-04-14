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Тепло и солнечно: публикуем прогноз погоды в Нижнем на выходные

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Выходные в Нижегородской области будут умеренно теплыми, но погода обещает быть ясной и солнечной.

 

В субботу, 15 апреля, утром столбики термометров покажут до +5 градусов, днем и вечером — до +9. Направление ветра ожидается северо-восточное, а его порывы достигнут четырех метров в секунду. Световой день продлится 14 часов 10 минут.

В воскресенье, 16 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и вечером температура воздуха поднимется до +12 градусов. Направление ветра целый день будет северо-западным.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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