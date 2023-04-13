В небе над Нижнем можно увидеть звездопад Лириды

Метеорный поток Лириды увидят нижегородцы с 16 по 25 апреля. Об этом сообщает городской планетарий.
Метеоритный дождь можно наблюдать ежегодно. В этом году пик активности придет на 22 и 23 апреля. В час можно будет увидеть от десяти до 20 метеоров.
Лучше всего наблюдать звездопад перед рассветом вдали от городских огней. Луна в эти дни будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям.
Впервые метеорный поток Лириды был зафиксирован еще 2,6 тысячи лет назад. Его радиант находится на границе созвездий Геркулеса и Лиры.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)