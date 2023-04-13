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В небе над Нижнем можно увидеть звездопад Лириды

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Метеорный поток Лириды увидят нижегородцы с 16 по 25 апреля. Об этом сообщает городской планетарий.

 

Метеоритный дождь можно наблюдать ежегодно. В этом году пик активности придет на 22 и 23 апреля. В час можно будет увидеть от десяти до 20 метеоров.

Лучше всего наблюдать звездопад перед рассветом вдали от городских огней. Луна в эти дни будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям.

Впервые метеорный поток Лириды был зафиксирован еще 2,6 тысячи лет назад. Его радиант находится на границе созвездий Геркулеса и Лиры.

 

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Фото: unsplash

 

 

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