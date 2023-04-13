Какие храмы Нижнего проведут службы на Пасху

Служба начнется 15 апреля в 23:15. В Пасхальную ночь митрополит Георгий проведет богослужение в кафедральном Александро-Невском соборе.

Кроме того, богослужения пройдут и в других храмах столицы Приволжья.

Спасский Староярмарочный собор (Ярмарочный пр., 10, корп. 1) — 16 апреля с 00:00

Церковь Казанской иконы Божией Матери (Зеленский съезд, 3) — 15 апреля с 23:00

Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская, 34) — 15 апреля с 23:00

Крестовоздвиженский женский монастырь (ул. Окский съезд, 2А) — 16 апреля с 9:00

Храм в честь Успения Божией Матери (Крутой пер., 3) — 15 апреля с 23:00

Подробное расписание можно найти по ссылке. Здесь же указаны адреса и график работы.

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Фото: ИРГСНО