Какие храмы Нижнего проведут службы на Пасху

Рождественские богослужения будут идти в 68 храмах Нижнего Новгорода. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в пресс-службе митрополии.
Служба начнется 15 апреля в 23:15. В Пасхальную ночь митрополит Георгий проведет богослужение в кафедральном Александро-Невском соборе.
Кроме того, богослужения пройдут и в других храмах столицы Приволжья.
- Спасский Староярмарочный собор (Ярмарочный пр., 10, корп. 1) — 16 апреля с 00:00
- Церковь Казанской иконы Божией Матери (Зеленский съезд, 3) — 15 апреля с 23:00
- Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (ул. Рождественская, 34) — 15 апреля с 23:00
- Крестовоздвиженский женский монастырь (ул. Окский съезд, 2А) — 16 апреля с 9:00
- Храм в честь Успения Божией Матери (Крутой пер., 3) — 15 апреля с 23:00
Подробное расписание можно найти по ссылке. Здесь же указаны адреса и график работы.
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Фото: ИРГСНО
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