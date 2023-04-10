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Стадион «Нижний Новгород» запускает экскурсии

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В этом году спортивной арене, построенной к Чемпионату мира, исполняется пять лет.

 

Нижегородцы смогут посетить площадки, которые обычно недоступны болельщикам: раздевалку футболистов, микст-зону, где встречаются команды, конференц-зал. А также узнать, как ухаживают за футбольным полем и какой вид открывается из VIP-ложи.

Продолжительность экскурсии — 1 час. Забронировать время и узнать подробности можно по телефону: 8 (903) 041-12-09.


 

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Фото: Нижний 800

 

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