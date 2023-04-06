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Стартовал прием работ на фестиваль видеоконтента

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Открыт прием работ на второй фестиваль видеоконтента «ТаймЛайНН». Он пройдет с 29 по 30 апреля в центре культуры «Рекорд» и в пространстве «Кинофактура».

 

Авторы могут прислать видеоработы по нескольким номинациям:

  • «Рилс/истории/клипы «ВКонтакте»
  • «Рекламный ролик»
  • «Музыкальный клип»
  • «Короткометражный фильм»
  • «Пилот веб-сериала»
  • «Документальный фильм».

Победителей определит зрительское голосование.

Узнать подробности проекта можно здесь.


 

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Фото: Нижний 800

 

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