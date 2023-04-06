Стартовал прием работ на фестиваль видеоконтента

Открыт прием работ на второй фестиваль видеоконтента «ТаймЛайНН». Он пройдет с 29 по 30 апреля в центре культуры «Рекорд» и в пространстве «Кинофактура».
Авторы могут прислать видеоработы по нескольким номинациям:
- «Рилс/истории/клипы «ВКонтакте»
- «Рекламный ролик»
- «Музыкальный клип»
- «Короткометражный фильм»
- «Пилот веб-сериала»
- «Документальный фильм».
Победителей определит зрительское голосование.
Узнать подробности проекта можно здесь.
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Фото: Нижний 800
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