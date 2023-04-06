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Общество

Камерная встреча в Заповедных кварталах

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9 апреля в усадьбе Гусевых пройдет камерная встреча с лекторием о нижегородских писателях, деятелях науки, культуры и искусства.

 

В Нижнем Новгороде в разные годы жили и работали: Пушкин, Карамзин, Даль, Короленко, Добролюбов, Богданович, Мысовская.

На лекции Анастасии Андреевой гости виртуально пройдут по местам, где жили и работали писатели в разное время, а также послушают отрывки из их произведений, стихотворений и цитат.

После лекции встреча продолжится в формате литературного клуба. Участники обсудят классику в контексте современности, прочитают отрывки произведений из школьной программы и ответят на вопрос: «Зачем сегодня читать литературу прошлого?»

Регистрация здесь.

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