Камерная встреча в Заповедных кварталах

В Нижнем Новгороде в разные годы жили и работали: Пушкин, Карамзин, Даль, Короленко, Добролюбов, Богданович, Мысовская.

На лекции Анастасии Андреевой гости виртуально пройдут по местам, где жили и работали писатели в разное время, а также послушают отрывки из их произведений, стихотворений и цитат.

После лекции встреча продолжится в формате литературного клуба. Участники обсудят классику в контексте современности, прочитают отрывки произведений из школьной программы и ответят на вопрос: «Зачем сегодня читать литературу прошлого?»

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