Камерная встреча в Заповедных кварталах

9 апреля в усадьбе Гусевых пройдет камерная встреча с лекторием о нижегородских писателях, деятелях науки, культуры и искусства.
В Нижнем Новгороде в разные годы жили и работали: Пушкин, Карамзин, Даль, Короленко, Добролюбов, Богданович, Мысовская.
На лекции Анастасии Андреевой гости виртуально пройдут по местам, где жили и работали писатели в разное время, а также послушают отрывки из их произведений, стихотворений и цитат.
После лекции встреча продолжится в формате литературного клуба. Участники обсудят классику в контексте современности, прочитают отрывки произведений из школьной программы и ответят на вопрос: «Зачем сегодня читать литературу прошлого?»
Регистрация здесь.
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)