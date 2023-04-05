Каждый четвертый нижегородец нашел питомца на улице

Аналитики группы Ренессанс страхование о главных страхах нижегородцев за питомцев. Самыми большими страхами оказались болезнь животного, возможный несчастный случай или побег любимца из дома.
Так, большинство нижегородцев (64%) заводит собак, а каждый третий (31%) — кошек.
Каждый четвертый нижегородец признался, что подобрал своего питомца на улице. Каждый восьмой (12%) — приютил животное с передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался.
Горожане ежемесячно тратят на домашних животных от 2 до 5 тысяч рублей (48%).
По мнению большинства респондентов (87%) питомец — это основной источник позитивных эмоций и чувств. 65% ответивших считают, что любимец помогает им справиться со стрессом, еще 44% опрошенных считают, что домашнее животное учит их дисциплине и ответственности за других (43%).
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Фото: unsplash
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