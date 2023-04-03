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В Нижний придет по-весеннему теплая погода

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Теплая и сухая погода придет в Нижний на этой неделе. Уже во вторник воздух прогреется до +14 градусов. Однако затем температура медленно начнет опускаться. К концу недели синоптики обещают ночные заморозки.

 

автор фото — Дима Четыре

Наступившая рабочая неделя будет теплой, кратковременный дождь ожидается только в среду. В ночь с четверга на пятницу будут небольшие заморозки — температура опустится до –1 градуса.

Сегодня, 3 апреля, днем столбики термометров поднимутся до +12. Будет облачно, но без осадков. Во вторник, 4 апреля, днем ожидается потепление до +14.

В середине недели будет облачно и пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Ближе к выходным ожидается небольшое похолодание. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +9 градусов. Осадков не прогнозируют.


 

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