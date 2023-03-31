Нижний присоединится к акции «Зажги синим»

Мероприятия посвященные дню распространения информации об аутизме пройдут с 31 марта по 3 апреля. Рассказываем, куда можно сходить, чтобы узнать больше и помочь.
31 марта откроется выставка творческих работ детей с РАС и с особыми образовательными потребностями на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В рамках выставки пройдет мастер-класс по изготовлению пряников, в это же время родители детей с РАС смогут получить консультации специалистов центра.
2 апреля в «Рекорде» организуют выставку фотографий детей с трогательными историями, написанными родителями. Кроме того, здесь будут работать интерактивы. Кульминацией мероприятия станет показ короткометражного фильма «Человек внутри себя». Это экранизированные истории трех нижегородских семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра.
Также 2 апреля на Большой Покровской нижегородцам расскажут о значимости внимания к вопросам РАС. Они распространят листовки о симптоматике с контактами опорных учреждений региона, куда можно обратиться за поддержкой.
3 апреля в Центре социального развития традиционно пройдут мастер-классы для детей, молодых людей с РАС и их родителей. Завершится мероприятие концертом живой музыки.
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Фото: Нижний 800
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