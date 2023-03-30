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Общество

Цифра дня: семь тысяч кв м цветников разобьют в Нижегородском районе

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Сейчас подрядчики заказывают семена, а после схода снега начнут завозить грунт, выравнивать почву и высаживать растения. 

 

Традиционно цветы появятся в мемориальных зонах в скверах имени Жукова и имени генерал-майора Ракутина, в сквере на Яблоневой, у обелисков на Большой Перекрестной и в деревне Новая.

Кроме того, на центральных улицах района: на Максима Горького, Студеной, Славянской, Большой Покровской, Рождественской, Минина, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных.

Цветники появятся в скверах имени Нестерова, Звездинском, на улице Ильинской, Максима Горького, Большом сквере на Минина и Пожарского, на аллее Дружбы, Верхне-Печерской, №4/1 и у флагштоков дома № 1 по Казанскому шоссе.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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