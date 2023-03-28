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Благотворительный гараж-сейл от НЖКЦ и «Твоего бывшего»

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Нижегородский женский кризисный центр и концепт-стор «Твой бывший» организуют совместный благотворительный гараж-сейл в поддержку пострадавших от домашнего насилия 29 апреля. И уже сейчас все желающие могут присоединиться к сбору вещей для маркета. Рассказываем, какие вещи принимают, где и до какого числа.

На гараж-сейле можно будет приобрести одежду для взрослых и для детей, аксессуары и другие вещи с историей или совсем новые от локальных брендов, но с огромной скидкой. В программе: советы от стилистов, детская зона и прочие активности.

А до гараж-сейла, то есть уже сейчас, каждый может присоединиться к сбору и пожертвовать вещи из своего гардероба, с которыми давно пора расстаться и которым в других руках будет намного лучше.

До 17 апреля на благотворительный гараж-сейл можно пожертвовать женскую, мужскую и детскую одежду, а также обувь и аксессуары. Главное - в хорошем состоянии. То есть все вещи должны быть чистыми, без пятен и без запахов.

Куда приносить вещи:

 

Концепт-стор «Твой бывший»
Пискунова ул., 12
  
Фитнес-студия Forma
Кожевенная ул., 1А
  
Бар «Селедка и кофе»
Рождественская ул., 19
  

 

Кофейни Coffee Molly

Волжская наб., 12
Родионова ул., 23
Керченская ул., 13
Романтиков ул., 2
Нартова ул., 6/6
Ковровская ул., 21А

  
Пышечная «Вспышка»
Алексеевская ул., 11
  
Бургерная «Салют»
Октябрьская ул., 9А
  
VOLODYA Salon
Варварская ул., 29
  
Freakadely
Алексеевская ул., 13Д
  
Магазин «Родина»
Пискунова ул., 9
  

 

Фото: предоставлены пресс-службой НЖКЦ

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