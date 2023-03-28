Благотворительный гараж-сейл от НЖКЦ и «Твоего бывшего»

На гараж-сейле можно будет приобрести одежду для взрослых и для детей, аксессуары и другие вещи с историей или совсем новые от локальных брендов, но с огромной скидкой. В программе: советы от стилистов, детская зона и прочие активности.

А до гараж-сейла, то есть уже сейчас, каждый может присоединиться к сбору и пожертвовать вещи из своего гардероба, с которыми давно пора расстаться и которым в других руках будет намного лучше.