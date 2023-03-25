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Нижегородцы рассказали, на что собираются копить в 2023 году

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Аналитики страховой компании «Ренессанс Жизнь» провели исследование и узнали, на что собираются копить нижегородцы в 2023 году. Так, 47% горожан регулярно откладывают средства.

 

Более половины нижегородцев откладывают деньги на черный день (49%), заветную мечту (34%) или стартовый капитал для открытия бизнеса (18%).

В большинстве случаев привычке откладывать деньги придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а для старшего поколения (55+) — присущ отказ от любого рода накоплений (52%).

Чаще всего жители города планируют потратить накопленную сумму на путешествия (55%). На втором месте — приобретение имущества (45%). Третьим по популярности стала покупка новой машины (35%).

В топ-5 причин для накоплений также вошли ремонт в квартире (33%) и переезд в другой город (15%).


 

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Фото: unsplash

 

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